台大校務會議周六（13日）登場，其中受到注目的討論提案第3案，是台大學生會建議成立「校園轉型正義小組」，最後以24票贊成比109票不贊成，不通過。台大校長管中閔表示，雖然提案未過，但是學校還是支持、鼓勵持續校史學術研究，期待這些研究排除成見、開放心胸、不私不偏、去偽存真，讓校史更真實呈現。

由於校務會議未對外開放，台大副校長周家蓓會後向媒體說明表示，第3案先讓學生會長不限時間、完整說明，之後有非常多代表舉手表達觀點，到第7位表達意見後建議停止討論，但是過程中師生都可以自由舉手，學生會長和學生代表並沒有再舉手。直到有與會代表建議停止討論，經過表決，贊成停止討論105票，反對停止討論1票，顯示這個議題大家都覺得闡述得很清楚，因此就直接議案投票，最後24票贊成，109票不贊成，提案不通過。

管中閔補充，該位建議停止再討論下去的代表說，台大不是中華民國法律的化外之地，「我們都必須接受中華民國法律的管轄，」而轉型正義已經有法律規範，所以與會者根本沒有資格在校內成立這樣一個單位，做這樣的調查或認定，因此他建議停止討論。

關於學生會會長表示，希望台大校史館未來增加功能，台大主秘孫效智說，這是台大校史館很重要功能，陳維昭校長卸任之前編撰1928到2004年校史，李嗣涔校長擴編到2012年，台大做為龍頭大學，一定會用最嚴謹的學術精神，從歷史學研究方法，排除政治立場，追求客觀歷史真相。

管中閔表示，雖然該提案沒有通過，但這不表示學校反對更進一步釐清校史。台大基於學術自由傳統，一向支持學生以自由開放的精神探究真理、探索真相，這些真相當然包括校史的真相。

管中閔說，過去台大也致力探討四六事件、台大哲學系事件，但他也要強調，探索歷史跟推導科學公式不一樣，後者是一清二楚、沒有含糊空間，歷史事件卻往往因為時日久遠、資料散佚、不容易呈現真相，甚至不同角度看事情也會有不同面貌，「古人說『善未易明，理未易察』就是這個道理。」

管中閔引用傅斯年之語，應該「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西」，多方探索、深入挖掘做歷史研究，但即使如此，能發現的歷史也是片段、局部，而不是全貌，歷史也不是靠開會或投票就可以認定。

(旺報 )