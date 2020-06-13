賴清德：疫情控制得宜生活漸正常 感謝醫護人員 14:202020/06/13 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴清德：疫情控制得宜，生活漸正常，感謝醫護人員。摘自賴清德臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德今透過臉書向醫療人員致敬。他表示，「台灣因疫情控制得宜，生活逐漸回歸常軌，特別感謝這段期間，醫護人員站在第一線，犧牲奉獻，守護國人健康。」 賴清德說，這些強大的醫療能量，是一點一滴累積而成，尤其，早年許多外籍使者來台，篳路藍縷，投入偏鄉醫療服務，打下深厚根基，才能有今日的成果。 賴清德說，很開心見了聖馬爾定醫院華淑芳創辦人及陳美惠院長兩位醫療奉獻獎得主，這次會面與兩人談及未來如何運用科技改善偏鄉醫療，「感動她們為台灣的付出，並致上深深的謝意。」 (中時 ) #賴清德 #防疫 #疫情 #醫療奉獻獎 也許您會感興趣 政治熱門新聞 許崑源遺孀泣：夫託夢「感謝韓國瑜」做了這件事 ... - 政治 罷免黃捷會成功嗎？沈富雄看完民調斷言8字 - 政治 民進黨慘了？李正皓：罷韓後竟丟一把「槍」給韓國瑜撿 - 政治 韓國瑜、陳其邁未來走向 他一算完宅神吃驚 - 政治 罷韓後 高雄市中間選民扣應陳揮文吐真心話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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