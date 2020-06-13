副總統賴清德今透過臉書向醫療人員致敬。他表示，「台灣因疫情控制得宜，生活逐漸回歸常軌，特別感謝這段期間，醫護人員站在第一線，犧牲奉獻，守護國人健康。」

賴清德說，這些強大的醫療能量，是一點一滴累積而成，尤其，早年許多外籍使者來台，篳路藍縷，投入偏鄉醫療服務，打下深厚根基，才能有今日的成果。

賴清德說，很開心見了聖馬爾定醫院華淑芳創辦人及陳美惠院長兩位醫療奉獻獎得主，這次會面與兩人談及未來如何運用科技改善偏鄉醫療，「感動她們為台灣的付出，並致上深深的謝意。」

(中時 )