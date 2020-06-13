高雄市長補選在即，國民黨是否與民眾黨「藍白合作」備受矚目，民眾黨立委蔡壁如日前表態，希望複製台北市長柯文哲2014年參選模式，與國民黨共推「無黨籍」的人選參選，但藍營內部已有人表態爭取參選，是否意味「藍白合作」破局。蔡壁如今表示，雖然黨主席柯文哲心中已有1、2位人選，但黨內還是要先討論，且她也主張在野黨共推無黨籍人選，至於能不能成功就順其自然。

高雄市長補選確定於8月15日舉行，6月20日至24日受理候選人登記。目前市長補選各政黨人選部分，除了態勢較明朗，幾乎篤定由行政院副院長陳其邁出征，時代力量黨主席徐永明表態支持陳其邁，國民黨及民眾黨至今仍在徵詢人選階段。

高雄市長補選即將開放登記，面對人選難產問題，蔡壁如今再度對藍營喊話，蔡壁如說，如果願意談還是有空間，即便時間緊迫，但是要百年大黨的國民黨跟人家合作確實很困難，還是希望藍營能放下成見，用不同的態度接受，即便藍營有人表態爭取，相信國民黨也很清楚，一旦掛黨籍參選一定不會贏。

蔡壁如透露，柯文哲心中有1、2位人選，不過，她認為還是要黨內先討論，畢竟短時間內要推適合的人選有一定難度，不急於決定人選，只要在登記截止前確定即可，保留與他黨共推人選、自推或不提名的空間。

不過，民眾黨人士表示，若是國民黨決定提名國民黨籍的候選人參選，雙方合作的空間恐將很小，黨內高雄補選工作小組預計17日黨政會議與柯文哲繼續商討補選事宜，屆時相關布局應該會比較明朗化。

(中時 )