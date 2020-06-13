新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨與交通部開會，研議開放國際轉機。副指揮官陳宗彥表示，過去的轉機都以美洲轉東南亞為主，這次優先開放的也是這個方向，旅客搭乘的飛機必須是同一家，登機前、來台後都會量測體溫，並在候機室等候，若需購買免稅品，也會有防疫專員協助。
陳宗彥表示，昨天開會討論後，交通部已將計劃報告指揮中心，研擬開放8小時內的國際轉機，並在機場做好完整的動線規劃。根據計劃內容，旅客登機前會進行體溫量測，來台後也會再度量測，並在候機室等待轉機。
目前指揮中心計劃以美洲轉東南亞、東南亞轉美洲為優先開放名單，旅客搭乘的飛機必須是同一台，抵台後若需購買免稅品，將有防疫專員協助購物，機場也會設有動線分隔。
陳宗彥表示，目前開放轉機的時間尚未定案，還在討論中，上路以後也會評估效應，希望在機場端就做好規劃，確保境內的安全。
(中時 )
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