中社花市種植2000多坪荷田，清雅荷花從翠綠荷田挺出，在絢爛陽光下搖曳升生姿。（王文吉攝）

攝影玩家湧入中社花市荷田，拍攝香花美人。（王文吉攝）

中社花市荷田占地2000多坪，有重瓣的牡丹蓮、建蓮、石蓮及大憨蓮等品種，花季持續到7月底。（王文吉攝）

中社花市荷田占地2000多坪，有重瓣的牡丹蓮、建蓮、石蓮及大憨蓮等品種，花季持續到7月底。（王文吉攝）

炎炎夏日追荷去！中社花市宣布荷花季開跑，2000多坪荷田種植重瓣的牡丹蓮、建蓮、石蓮及大憨蓮等品種，顏色有白、有粉，或含苞或綻放，花季持續到7月底。開園首日邀請中堅攝影學會蔡世垚等大師，到荷花田指導拍攝角度、取景技巧，吸引120多位玩家頂烈日拍照。

微風輕撫，荷葉亭亭，一朵朵清雅荷花從翠綠荷田挺出，在絢爛陽光下搖曳生姿。台中市攝影學會、台中縣攝影學會、中堅攝影學會及單眼個人玩家等120多人，清晨7點30分帶著單眼相機入園，利用光線、地景拍攝荷花。

玩家相互交流攝影心得，並品嚐冰蓮花茶、蓮子湯。中堅攝影學會榮譽理事長蔡世垚表示，荷花是最好的攝影題材，若單拍花，建議選擇乾淨背景，最佳時間是清晨5、6點，太陽出來到10點前，都適合拍；若拍攝花與人，背景最好避開建築物，呈現香花美人。

中社花市負責人賴啟文說明，今年荷花分二梯次種植，且採種植新苗的方式，所以花期比較晚，花期可持續到7月底。隨著疫情解封，即日起至7月底止，優惠設籍台中、彰化、南投、苗栗等四縣市的鄉親，入園賞花一律半票60元。

園區除了荷花可欣賞，還有占地8公頃的花海，有向日葵、紫色鼠尾草、火焰雞冠花、美麗千曲草、和同樣在水中綻放的睡蓮，有白、粉、桃、紫、黃等豐富花色。

(中時 )