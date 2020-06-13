1名網友爸爸在爆料公社PO文表示，日前帶兒子逛夜市時買了呼啦圈給他，當2人經過「套圈圈」遊戲攤位時，兒子聽到老闆娘說：「來來來，快來玩，只要套的中就讓你帶回家」，兒子立即拿起手中呼拉圈套在老闆娘身上，轉頭向爸爸說著：「等等帶回去」，爸爸當下哭笑不得。

1名爸爸在爆料公社透露，日前(11)帶愛子去逛夜市時，兒子看到某攤位上的呼拉圈心動不已，立即吵著要自己買給他，爸爸出於愛子心切下，馬上掏錢買給兒子，2人持續在夜市用過晚餐後，經過「套圈圈」遊戲攤位時，兒子聽到老闆娘說：「來來來，快來玩，只要套的中就讓你帶回家」，兒子立即拿起手中的呼拉圈，走向老闆娘並套住她身上，並向爸爸說：「等等帶回去，媽媽會不會生氣啊？」爸爸聽的當下哭笑不得，立即連忙將兒子抱走，並向老闆娘道歉，火速離開攤位現場。

網友紛紛留言表示，「是爸爸喜歡的愛，還是兒子喜歡的菜」，也有網友說，「如果能跟爸爸分享當然很好喔」，網友稱讚兒子：「這個兒子很孝順」。

(中時電子報)