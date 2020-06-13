日本藝人志村健因感染新冠病毒死亡，據報導留下了50億日幣的遺產，但他一生未曾結婚，一度傳出有私生子，遺產依法應由2個哥哥繼承。那麼，在台灣，私生子是否可以繼承遺產呢？

熟悉遺產法的律師劉韋德表示，私生子在法律上稱為非婚生子女，就是指生父生母在沒有婚姻關係下所出生的子女。

非婚生子女是否有繼承權呢？劉韋德指出，必須分成生母或生父兩種狀況來看。法律上，非婚生子女與生母之間，不論生母與生父間有無婚姻關係，非婚生子女與生母的關係，一律視為婚生關係。

因此，即使生母是在沒有任何婚姻狀態下生下的子女，該子女對生母當然有繼承權。

但非婚生子女對生父的遺產是否可以繼承，就不一定了。

劉韋德指出，在法律上，非婚生子女對生父的遺產是否可以繼承，和有無親子關係無關，即使雙方DNA鑑定結果確認有親子關係，非婚生子女也不可以當然主張繼承。

但在以下兩種狀況下是例外的：

第一種是經過生父認領，包含任意認領與強制認領都算，任意認領就是生父自己承認非婚生子女為其子女的意思，例如生父曾在言談中以父親身分自稱，強制認領則是有事實足認其為非婚生子女之生父，由非婚生子女或生母向法院對生父提起認領之訴（民法1067條1項）。

只要有以上情形之一，非婚生子女與生父間的關係就視為婚生子女（民法1065條1項前段）。

第二種是生父曾有撫育非婚生子女的行為，例如曾經供給生活費或教養費等，只要生父曾經有撫育的意思和行為，法律上就視為認領（擬制認領），效力和上面講的認領是一樣的。

若有以上情況，非婚生子女與生父之間，就等同是婚生子女一樣，彼此之間有相互繼承的權利，學理上稱為準婚生子女。

因此，在台灣法律上，這位私生子原則上是「不可以」繼承生父遺產，除非這位私生子能證明曾經被生父認領或撫育。

劉韋德律師小檔案

台大法律系畢業，86年律師高考及格，擅長不動產糾紛處理、遺產繼承、遺囑撰寫、婚姻等案件。2019年起自費百萬創設遺囑、離婚協議書等免費App提供民眾下載使用，現任職某上市公司資深法務主管。

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(中時電子報)