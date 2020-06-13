健保自付差額醫材上限，林靜儀批健保署：好好做可不要害長官爆肝。翻攝林靜儀臉書

健保自付差額醫材上限，林靜儀批健保署：好好做可不要害長官爆肝。翻攝林靜儀臉書

健保自付差額醫材上限政策引發爭議，連蔡英文總統都出來滅火；前民進黨立委醫師林靜儀在臉書表示，「健保署，你們如果好好做，可以不要害長官爆肝的」、「你們沒有與醫界甚至業界充分溝通，而且你們的懶人包做得很差」。

林靜儀表示，她贊成對於自付差額醫材進行品質與收費檢討，但是不是齊頭切一個；八成九醫材價格都超過上限的上限

林靜儀在臉書肯定衛福部長陳時中立刻安排與團體開會；她說，就像過去四年她在立院時常常說的，「健保署，你們如果好好做，可以不要害長官爆肝的」。「在與團體好好溝通之前，可以不要再丟懶人包出來了嗎？這只會讓大家看見你們在硬凹」。

林靜儀指出，據她所知，今天有好幾個醫學會緊急開會，其中就有與這八大醫材相關的重要醫學會理事長表示「今天之前從來沒有去開過相關會議」而且「也沒收到明天開會的通知」。

林表示，她強烈建議今天的所有會議只是開始不是結束，且認為應該重新從這三個方向討論1. 停止健保署所提出的自付差額醫材上限制度、2. 由各專科醫學會建立自費醫材委員會，依成本範圍、醫學實證、臨床發展等，定期檢討並提出規範機制、3. 除定期檢討高額自費之外，也應定期提出低價自費品項或不適用的健保品項淘汰意見，汰除不良醫材才能避免劣幣驅逐良幣。

林靜儀強調，她的專業是遺傳診斷，只是一個沒有昂貴自付醫材可以使用，連幫病人擴張子宮頸的好醫材都缺乏的婦產科醫師，提出以上意見請大家參考。

她再說一次，「健保署，你們沒有與醫界甚至業界充分溝通，而且你們的懶人包做得很差」。

(中時 )