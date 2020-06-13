健保署近日公告8類特材上限金額，避免民眾花冤枉錢，此舉引發醫界反彈，憂將影響醫材市場及民眾的醫療品質。衛福部長陳時中對此緊急出面表示，這項政策歷經1年半才討論出來，考量的重點包括上限合理不合理，以及功能的分類，並非空泛的政策，醫界若有疑慮，可就個案提出討論。

而今日衛福部將邀請各方代表，於3點召開研商會議，由陳時中親自主持，但傳說該會議已經確定不會有媒體參與，是場「閉門會議」，過程也不會進行直播，而會後是否接受媒體訪問也正在討論中。

對於這場會議，網友全怒了，狂轟「摸頭大會?」、「不公開透明？ 想搞黑箱摸頭？」、「時中別逆自己時中好嗎？」、「禁不起檢視」、「阿中484怕被看破手腳」、「摸頭也要大家看看怎麼摸的」、「這專家會議在搞屁啊」、「醫師連署反對比較實在啦」、「這就是公開透明，不然什麼才是公開透明」、「完全沒有畫面!」

(中時電子報)