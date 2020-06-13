新北市板橋區某位15歲國三生，在交友軟體結識自稱「小愛」女子，雙方在視訊軟體互覽私處，國三生不知已遭對方側錄，事後被要脅花費8000元購買遊戲點數，國三生沒錢又擔心不雅視頻流出，鼓起勇氣告知父母，由父親陪同向警方報案。

日前該名國三生考完國中會考，在家上交友軟體打發時間，進而結識「小愛」，因禁不起對方甜言蜜語、溫柔攻勢，在「小愛」不斷慫恿下，玩起視訊性愛遊戲，卻遭對方側錄全部過程。

事後「小愛」態度丕變，要脅國三生到超商購買8000元的遊戲點數，否則散佈不雅視頻，國三生央求，他還是學生，身上沒那麼多錢，「小愛」竟放話「你報警也沒用！」要他去向地下錢莊借錢，國三生承受不住壓力，鼓起勇氣向父母和盤托出，向警方報案。

板橋警分局獲報後，告知國三生係詐騙集團的手法，千萬不可購買點數交付，同時針對「小愛」進行調查。板橋分局偵查隊長林子翔呼籲，網路交友要謹慎，對於陌生人要求加好友不要以為「飛來艷福」，更不要輕易到超商購買點數交付，這些全都是詐騙集團的伎倆，遇到可疑可撥打165反詐騙專線尋求協助。

(中時 )