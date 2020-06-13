台灣進入後疫情時代，觀光旅遊業者持續作出防疫措施不鬆懈。麗寶樂園渡假區「馬拉灣」在今日（13）開園迎客，也是今年全台首座開放的水上樂園，為確保衛生安全，麗寶樂園渡假區特地發函詢問衛生福利部疾病管制署相關建議，疾管署指出目前尚無證據顯示新冠肺炎會透過戶外水域遊憩設施池水傳播，建議池水與周遭環境依規定維護加強消毒、保持社交安全距離、監測水質餘氯含量、執行實聯制、保持空氣流通等措施以加強園區防疫，樂園便依循建議特地制定「安心玩水五妙招」打造安心戲水環境。

台北晶華酒店房務部將針對客用高風險接觸型表面進行重點消毒。（台北晶華酒店提供）

晶華國際酒店集團邀集公衛專家、公共空間消毒顧問與同仁座談，除了整理出抗疫期間的「最佳清潔與衛生規範」，決定將其導入房務、餐飲、與公共清潔部門的標準作業流程當中，為展現對清潔衛生工作的重視，近日更調整組織架構，設立「集團衛生安全官」一職，負責掌控各酒店的衛生安全維護與協調工作，包含旗下晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌之飯店客房、餐廳、與公共空間的清潔與消毒工作，延續疫情期間的高標準。

以台北晶華酒店的客房部分為例，櫃檯的「紫外線高效能消毒機」將持續進行所有客房鑰匙的消毒工作；客房內清潔的動作也將延續每房退房後、更換及消毒空調「出風口濾網」的工作，為入住房客的空氣清潔把關；對即將入住的客房，房務部門也會以醫療級的「紫外線消毒燈」進行照射消毒後再讓貴賓入住。完成所有客房清潔工作後，再依照「10大消毒熱點」包含開關、把手、觸控面板、遙控器、電器等高頻率接觸表面進行清潔強化動作。

可樂旅遊則是迎祭出4大主題「嗨」玩法來迎接暑假旺季，包含健行森呼吸、友善毛經濟、醉夏趴啤酒季、翱翔熱氣球，同時也配合政府的安心旅遊政策，攜手飯店、景區以及遊覽車、租車公司，推動6人成行、到府接送服務，讓民眾來趟夏季旅行之餘也做好防疫措施。

(中時 )