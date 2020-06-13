孫安佐「聯邦手搖」飲料店開幕，狄鶯站台。（盧禕祺攝）

孫鵬和狄鶯的20歲獨子孫安佐，2018年在美國因非法持有彈藥入獄，在父母盡全力營救下、耗時8、9個月後返台，孫安佐回台灣後轉行做YouTuber，不時也在網路大秀肌肉。近日他在新店區光明街開創「聯邦手搖」攤位賣起飲料，融入過去坐牢「黑歷史」，自創「聯邦低卡奶茶」，創業資金全靠自己當網紅賺來，沒花父母一毛錢。

13日孫安佐手搖店試營運，回憶起聯邦在監獄的日子，孫安佐說「剛進監獄時，我去過3個不同監獄，聯邦是我待最久」，提到當時每週有一天能自購生活用品，因為非常想念台灣奶茶，因此便自己用茶、奶精、牛奶調製，尤其監獄避免犯人有心血管疾病，提供包括代糖、低脂牛奶等低熱量食材，當時還幫獄友調飲料，自己也是邊健身邊喝飲料，成功將脂肪減下。

孫安佐原要進入崇右影藝科技大學就讀表演藝術系，因學歷未達上大學資格，目前就讀新北市新店的能仁家商，「聯邦手搖」也選擇開在學校附近。他透露花了1年時間籌備，開店成本約10萬元，租金每月8000元至一萬元，調製飲料成本約1萬多，和2位朋友合資，自己佔股60％。

對於有網友認為代糖奶茶更不健康，孫安佐不改直率個性，「健身的人都在喝乳清蛋白，裡面都會加代糖，那為什麼健身的人還要喝？」，他認為代糖甚至比果糖好，若網友不喜歡喝「那你就不要喝，沒強迫你」。至於網友批評他沒賺錢靠父母，他反駁「姑且我也算是Youtuber，有在工作，我會賺錢不是很奇怪的事」，更提到「有人說你爸媽很有錢，代表你會很有錢嗎？這想法也太狗血，這不就跟電影裡寵小孩一樣嗎？」

但他補充當Youtuber每月收入不穩定，有時月入十萬，有時零收入。被問到是否會拓展店面或開加盟店？孫安佐透露先把攤位穩定，足夠成熟時候再說。媽媽狄鶯今天也前來為兒子站台，20年沒奶茶的她也破例喝奶茶，大讚「好喝，好幸福」，被問到會不會入股兒子飲料店？狄鶯笑說自己老公孫鵬應該不會入股，孫安佐在旁急忙打槍「東西不成熟就叫別人入股，我自己也會很緊張，而且讓爸媽入股很怪」。

這回站台兒子飲料店，狄鶯明顯瘦了一大圈，她從2018年自美返台51公斤，一度胖到56公斤，她透露近期代言瘦身產品，目前瘦到45公斤，氣色看起來也不錯。看到兒子開店，狄鶯透露自己和老公都是「被告知」，兒子半工半讀靠自己，雖然很開心但也很心疼，希望兒子還是以學業為主。至於孫安佐先前和網紅米砂感情風波、近日又和網紅「大乃」交往，狄鶯表示不會干涉兒子感情，「這是他私人隱私，他要做什麼教怎樣女友，掌控權在他手上，不會過度去掌控，我都沒意見，他開心就好平安」。

狄鶯看兒子孫安佐調飲料。（盧禕祺攝）

孫安佐自創「聯邦手搖」13日試營運。（盧禕祺攝）

狄鶯透露自己20年沒喝奶茶，喝了兒子孫安佐的奶茶直呼「很幸褔」。（盧禕祺攝）

孫安佐在新店開設「聯邦手搖」飲料攤。（盧禕祺攝）

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