新冠肺炎疫情肆虐期間，全球各國政府祭出封鎖隔離措施，使得家庭娛樂的需求升高，而電玩ETF（指數股票型基金）也連帶受惠大漲。但分析師提醒，萬一封鎖措施導致經濟大幅衰退，消費者也可能縮減電玩等非必要娛樂開支。

今年迄今，四大電玩ETF表現突出，漲幅介於19％～28％，其中以規模9千萬美元的Global X電玩與電競ETF（HERO）漲幅28％最為驚人。

Global X研究部門主管雅各（Jay Jacobs）認為，即便疫情結束，電玩業榮景仍將持續。他表示：「疫情對於電玩業帶來長期影響，這段期間增加不少新玩家，即便生活回歸正常，他們應該會繼續玩下去。」

VanEck Vectors電玩與電競ETF（ESPO）同樣不落人後，此ETF規模高達2.41億美元，迄今漲幅約27％。VanEck指出，電玩業如今一片欣欣向榮，背後有三大趨勢支撐。

首先，消費者對於互動娛樂的需求高漲。其次，民眾如今偏好串流影音或電玩這類較便宜的娛樂，而非昂貴的傳統媒體。最後則是年輕族群勢力崛起，他們的消費實力不斷提升，對於電玩的接納度與熱情也勝過舊的世代。

事實上，電玩業成長除了仰賴遊戲新玩家增加外，另一原因則是觀看電競比賽的人也變多。

而規模9,100萬美元的Wedbush ETFMG電玩科技ETF（GAMR）則上漲20％。Wedbush證券研究與電玩分析部門董事總經理帕切特（Michael Pachter）預測，疫情令全球玩家人數增加10％，其中至少一半在疫情後仍會繼續玩下去。

至於規模1,800萬美元的Roundhill Bitkraft電競與數位娛樂ETF（NERD），今年迄今漲幅約19％。該公司執行長赫爾西（Will Hershey）認為，電玩業先前表現已不錯，但他們業務因「傳統運動賽事停辦」而顯著提升。

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(中時電子報)