新冠肺炎疫情重創航空業營運，英國航空（British Airways）傳出有意拍賣旗下至少10件藝術品的消息，其中一幅英國畫家萊利（Bridget Riley）的畫作預估超過100萬英鎊（約台幣3,766萬元），希望籌錢度過疫情難關。

外媒引述消息報導，英航近日悄悄聘請拍賣商蘇富比（Sothebys）為旗下數件藝術品鑑價，打算於近期出售。這些收藏品要價不菲，包括知名畫家赫斯特（Damien Hirst）與多伊格（Peter Doig）的作品等。

消息人士透露，變賣收藏品的構想是由一名員工開會時提出，當時與會人士正討論如何刪減成本以因應疫情危機。但英航婉拒評論此事。

英航手中擁有約1,500件藝術收藏品，此次計畫至少拍賣10件名作。這些畫作大多懸掛於全球各地機場貴賓室，有些則擺在該公司總部裡頭展示。

受到肺炎疫情影響，全球各大航空公司紛紛減班或停飛，英航也不例外。英航母公司國際航空集團（IAG）日前公布首季業績，上季虧損達到18億美元，更可怕的是，第二季情況可能更糟、乘客人數恐怕砍半。IAG預估，旅客需求短期內不太可能回升，想回到疫情爆發前水準至少要等到2024年。

有鑒於此，IAG日前宣布裁員1.2萬名員工，其中包含逾千名機師，但此計畫遭遇工會強烈反彈，雙方正協商中。為了保全員工工作並籌得急用資金，英航因此想出拍賣藝術品方法。

國際航空運輸協會（IATA）9日警告，2020年將是航空業史上最糟一年，全球航空業今年恐怕虧損逾840億美元。

另一方面，英航、易捷航空（EasyJet）與瑞安航空（Ryanair）12日針對英國政府檢疫政策提告並展開法律攻防，試圖終止旅客自8日起入境英國須隔離14天的規定，畢竟這勢必會影響到他們業務復甦速度。

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(中時電子報)