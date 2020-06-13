「男：只有側插妳會求饒。女：那個感覺子宮都要壞掉了。」、「女：正常姿勢是怎樣啊?男：就女上男下啊，跟妳啊 。女：像我愛的那個姿勢嗎?男：肉片有的我們都有啊啊啊…」。

(2)「男：跟妳不戴超爽。女：ㄒㄒ」、「男：很緊很包很夾，這些都是超有感。女：跟以前的呢。男：沒得比，妳完勝」、「男：跟有愛的妳超放的開，放的開才喜歡把妳翻來轉去，也是有愛你才願意被我翻來轉去不是」、「女：我認真!妳是我第一個主動要吃棒棒的。男：都知道後面很深，妳還會說～從後面」。

新北人夫夫阿賢（化名）玩網路遊戲認識女子小雅（化名），兩人「虛擬變實體」，大談不倫戀，對話超鹹濕，包括「跟妳不戴超爽」、「很緊很包很夾」、「只有側插妳會求饒」、「感覺子宮都要壞掉了」，正宮崩潰提告，新北地院審理判決，這對不倫男女得連帶賠償正宮45萬元。

根據判決書，阿賢與妻子2017年結婚，育有一女。正宮指控，兩人結婚1年多，阿賢就出軌，多次與小雅發生性關係，且兩人互傳超鹹濕對話，包括「只有側插妳會求饒」、「跟妳不戴超爽」、「很緊很包很夾」、「那個感覺子宮都要壞掉」、「我認真！你是我第一個主動要吃棒棒的」等語。

甚至從兩人對話可發現，小雅曾懷孕，阿賢還安撫「是我爛無能保護好妳跟小孩，沒能留下他，但如果還有下一個！我要留下他！」。

阿賢、小雅否認有不正常男女關係，辯稱只是一般朋友互動，因投緣熟識後，才會互開黃腔，有尺度較大的對話。但法官不採信2人說法，判2人須連帶賠償正宮45萬元。全案可上訴。

(中時電子報)