澳洲史上第一位女賽車葛雷絲（Renee Gracie），在賽車界獲封「惡魔公主」，儘管名聲響亮，仍得為現實的生計問題低頭，因為缺乏贊助被迫放棄職業賽車夢，一度淪為修車廠黑手，後來大膽轉換跑道，改拍色情片，不僅意外爆紅，還快速賺進大把鈔票。

澳洲職業女賽車葛雷絲，是位巨乳大美女。（圖／翻攝自IG Renee Gracie）

擁有超胸雙頭燈的葛雷絲，2015年首度參加「巴瑟斯特1000」賽車，成為澳洲史上第一位獲得參賽資格的女車手，但隨後幾年成績一年不如一年，遭公司撤換車手，為了生計，只好在修車廠工作，但對收入相當不滿意。

葛雷絲。（圖／翻攝自IG Renee Gracie）

葛雷絲Gracie表示，後來她接受粉絲建議，轉戰AV界，因為第1周就賺進3000美元（約台幣9萬元），就決定全心投入AV事業，而且當時栽培她當賽車手的父親，也很支持，如今看到她在AV界爆紅，父親也相當自豪，從不介意我的工作內容是什麼。

葛雷絲改拍AV後，現在已計畫購買房子，且自稱1年內可以付清貸款，她說：「這是我一生中做過最棒的決定，我不會在乎別人怎麼看我，我賺了很多錢，我很滿意現在的自己。」Gracie說。

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她更透露，栽培她當賽車手的父親對於此事完全知情，並且給她肯定與支持：「信不信由你，我爸爸知道並且支持我正在做的事，看到我現在這麼成功，他感到相當自豪，他不介意我的工作內容是什麼。」

(中時電子報)