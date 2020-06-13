1名47歲蔡男13日下午2點駕車欲從板橋到林口，途中行經國道一號南下37.7公里處時，蔡男看到引擎蓋冒煙，於是將車停在路肩，未料車體下秒瞬間燃燒，車子燒到只剩下支架，畫面怵目驚心，據國道警察回報，事故造成車流回堵1公里；警消獲報後，立即派員處理，現場無人受傷、受困，詳細事發原因有待釐清。

(中時 )