台南市政府環保局13日上午在將軍漁港舉辦海洋日淨海淨港活動，300多人清出310多公斤垃圾。（劉秀芬攝）

台南市政府環保局13日上午在將軍漁港舉辦海洋日淨海淨港活動，派出潛水人員清出漁港北堤的海底垃圾。（劉秀芬攝）

台南市政府環保局13日上午在將軍漁港舉辦海洋日淨海淨港活動，派出潛水人員清出漁港北堤的海底垃圾。（劉秀芬攝）

環保局13日舉行年世界海洋日「護海大聯盟」授旗儀式，由黃偉哲親自授旗給台南市7處漁港環保艦隊代表。（劉秀芬攝）

台南市政府環保局13日上午在將軍漁港舉辦海洋日淨海淨港活動，派出潛水人員清出漁港北堤的海底垃圾。（台南市環保局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府環保局13日在台南將軍漁港舉辦海洋日淨海淨港活動，有海洋委員會、海洋保育署、南縣市區漁會、台南大遠百等民間企業、社區志工及潛水人員、環保艦隊等300多人參加，清出310多公斤垃圾。

台南市長黃偉哲表示，台灣四面環海，海洋對我們是非常重要，身為地球村的一份子，我們都有義務要維護海洋的整潔，台南的海岸線也相當的長，所以一定要窮盡洪荒之力，來維護海洋的整潔。

環保局表示，台南市政府與區漁會於2019年聯合推廣招募漁船加入環保艦隊50艘，至今達323艘，共清理海洋廢棄物量高達2830公斤，相較2018年清理量成長1.6倍，其中以塑膠寶特瓶最多，更邀請社區團體及環保艦隊成員成立港區巡守隊，共同維護及提供市民更美好的港區環境。

環保局13日同時舉行年世界海洋日「護海大聯盟」授旗儀式，由黃偉哲親自授旗給台南市7處漁港環保艦隊代表，一起宣示維護海洋環境的決心。

本次活動除了號召民間企業、社區民眾及志工響應淨港行動，還召集真理大學10名潛水人員潛入海中，清除將軍漁港北堤的海底垃圾。另活動現場也宣導環保知識，還有海洋手繪提袋DIY活動，不少志工帶著小孩一同來參加這場有意義的活動。

環保局局長謝世傑強調，目前環保艦隊成員多為漁船，為配合中央政策，訂定環保艦隊評比獎勵機制，鼓勵環保艦隊清除海廢，未來也將擴大招募更多類型船舶加入，如商港船舶、遊艇等，歡迎有意願加入環保艦隊之漁民，可向環保局洽詢。

(中時 )