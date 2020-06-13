全力封殺華為，川普政府又出手了！美國駐巴西大使 Todd Chapman日前表示，美方有意資助巴西當地電信業者，購買愛立信和諾基亞的5G設備。

巴西媒體報導，Chapman指出，基於國家安全考量，美國願意提供資助以保障敏感的國家資料與智財權，而這筆資金來自美國總統川普 2018 年成立的國際發展金融公司。

巴西副總統HamiltonMourao先前表態，不排險華為參與當地5G網路設備競標。不過在美方願意資助巴西採購愛立信和諾基亞5G設備後，華為能否參與巴西5G建設恐投下變數。

業界人士指出，網路設備產業年產值800億美元，愛立信和華為從去年就開賣具有「大規模多重輸入輸出」（massive MIMO）的5G設備，能把無線訊號傳送到不同的設備上，業界人士指出，由於生產高品質的massive MIMO 5G 設備，需要半導體廠商供貨先進製程晶片，如今川普封殺下重手，華為恐面臨斷貨危機。

(中時電子報)