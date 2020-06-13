上高級餐館吃牛排時，許多人會換上正式一點的服裝，網友發文分享，他第一次吃王品，因此換上襯衫前往，結果發現大家都穿的超休閒，糗到不行，貼文曝光引起網友熱議，真尷尬啊！

網友在PTT上發文分享，第一次跟同學去吃王品牛排，想說要穿得正式一點，便準備了一套長褲和襯衫，結果到了現場發現，大家都是穿T恤、休閒服，相較之下我顯得有些老土，但還好其他人也沒有很在意。

原PO接著說，現在剛進到店裡，麵包上來了，他趁著空檔到廁所發文，想知道有沒有什麼該注意的禮節，等等才不會再出糗，想知道有沒有其他的注意事項。

貼文一出，便引發熱議，「真尷尬」、「記得帶錢或是信用卡」、「不會穿吧！襯衫被穿的土代表不會搭」、「正常吃就好了，想太多是在幹嘛啊」、「howhow不是叫你用外送的嗎」、「王品穿短褲跟夾腳拖就好」。

但也網友大歪樓狂出餿主意，「記得說沒吃飽 會在送你東西吃」、「臉很臭的叫服務生過來」、「生魚片記得吃全熟 這東西沒全熟要怎麼吃」。

(中時電子報)