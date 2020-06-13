非裔美國人喬治佛洛伊德之死，引爆全美”BLACK LIVES MATTER ”（BLM，黑人的命也是命）大規模示威，全球城市紛紛聲援，今天也有一群在台非裔主辦的BLM集會，不分膚色、種族、國籍聚集約300人響應黑人人權運動。

發起人之一的Stephanie說，她參與全球生命團結抗議組織是因為希望創造改變，2016年她也在佛格森這個城鎮抗議不公不義暴警事件，至今四年過去什麼事都沒改變，但是她相信「改變即將到來」。

來自紐約、在台灣居住8年的Erica說，今天會站出來是因為這件事非常重要，我們做的每一件事情、每一項抗爭對於改變都非常重要。「我現在沒辦法跟家人在一起，但我今天站出來是為了他們，我要為每一個受到壓迫的人發聲，我們一定要站出來才能改變。」

主辦單位表示，希望所有人都能保持尊重，示威重點是和平，請帶著開放的心胸，準備好要向他人學習，請不要和意見相左的人辯論或爭吵，這場集會是「聽大於說」。

(中時 )