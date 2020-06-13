大聯盟本季堅持重砍球員年薪，其實他們到底因為停賽賠多少錢也沒人知道，球員工會執委「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)很不爽。他先前推文表示：「就我們目前知道的資訊，我們憑什麼要減薪那麼多。最好他們能把收支情況公開。」

小熊老闆Tom Ricketts上周解釋過，大部分的資金用在營運上，疫情的打擊是毀滅性的。紅雀老闆Bill DeWitt Jr.更說：「這一行其實沒那麼賺錢，但是球員認為我們在裝窮。」

薛爾瑟年薪超過3000萬美元，依照聯盟按比例減薪的方案，他會被砍得最慘。他本周又推文說：「有些老闆說球隊不賺錢，你知道哪家公司也是這樣嗎？亞馬遜(Amazon)。」亞馬遜是市值突破1兆美元的巨獸，去年淨收只有115億美元，並且屢屢遭爆壓榨基層員工。

美媒《雅虎體育》指出，大聯盟連續17年營收增長，去年達到107億美元，最窮的馬林魚都能以12億美元賣掉(前老闆2002年以1.6億美元買下球隊)。薛爾瑟認為聯盟在資訊不對等的情況下就要球員兩度減薪，勢必難以服眾。很多員工與小聯盟球員也因疫情遭殃，在要求大家「共體時艱」之前，是否球團對於收支情況該更透明一些？

(中時電子報)