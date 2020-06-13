小貨車行經國1南下清水段，疑油箱破裂，起火燒成廢鐵，幸好駕駛及時逃生。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

國道3號南下清水段13日下午1點許發生火燒車事故，58歲陳男駕駛小貨車行經172.7公里，疑車齡老舊，傳動軸突然斷裂，砸破油箱，造成油料外洩起火。陳男趕緊將車滑行到路肩，並跳下車逃離，警消獲報到場時，火蛇已將小貨車吞噬，不到20分鐘燒成廢鐵，幸好無人傷亡。

(中時 )