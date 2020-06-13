國3清水段火燒車 20分鐘燒剩骨架 15:562020/06/13 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小貨車疑因傳動軸斷裂，砸破油箱起火，警消到場時已燒成火球，短短20分中燒剩骨架。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小貨車行經國1南下清水段，疑油箱破裂，起火燒成廢鐵，幸好駕駛及時逃生。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） 國道3號南下清水段13日下午1點許發生火燒車事故，58歲陳男駕駛小貨車行經172.7公里，疑車齡老舊，傳動軸突然斷裂，砸破油箱，造成油料外洩起火。陳男趕緊將車滑行到路肩，並跳下車逃離，警消獲報到場時，火蛇已將小貨車吞噬，不到20分鐘燒成廢鐵，幸好無人傷亡。 (中時 ) #小貨車 #清水 #火燒車 #滑行 #突然 #火蛇 #警消 #警察 #無人傷亡 #國3 也許您會感興趣 社會熱門新聞 感謝外送員！正妹裸身只穿丁字褲開門 偷拍PO網分享 - 社會 大專男床戰國中女30回 性慾旺盛2天嘿咻1次 - 社會 女同事太正受不了！友達主管偷拍裸浴爽看 存檔隨時回味 - 社會 大甲媽出巡彰化「0暴力」破功！黑衣人追打36執士團影片曝光 - 社會 短裙妹臀部掉出長條物 老司機笑：用塞的 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。