應采兒發文。（圖／翻攝自yingcaier IG）

52歲陳小春和36歲應采兒一家先前因上《爸爸去哪兒5》人氣暴漲，去年陳小春開心宣布老婆懷二胎，上月新成員性別揭曉，雖是兒子並非陳小春盼望的女兒，一家四口仍得到許多網友祝賀。最近有媒體報導陳小春二度當爸後脾氣有些火爆，疑在Jasper面前比中指，昨(12日)應采兒代為否認了。

陳小春和小他16歲的應采兒2010年情人節在美國註冊結婚，2013年兩人生下兒子Jasper，2017年陳小春和應采兒首度讓兒子亮相，並以父子檔形式參加《爸爸去哪兒5》，軟萌兒子配上急性子爸爸的組合引來不少話題，尤其陳小春一碰到劉畊宏女兒「小泡芙」產生的反差，更讓不少人笑虧：「山雞哥未來一定是個女兒傻瓜」。

節目結束後，陳小春和應采兒也宣布要拚二胎，上月迎來二兒子「Hoho」。最近有媒體報導，陳小春獨自帶Jasper出遊，見媒體跟拍竟不顧家庭教育，當兒子面前比中指，應采兒說：「完全沒有發生的事情都能寫... 真的服了」，也透露陳小春無奈吐了9字：「比中指不是我的風格....」，應采兒秒回：「也是」，粉絲也安慰說：「媒體就是愛亂報導」、「真的不是春哥的風格，更何況有孩子在呢」、「可能是因為政治立場吧，新聞下面都在寫政治」、「想也知道不可能」。

(中時電子報)