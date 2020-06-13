前高雄市長韓國瑜以逾93萬票遭罷免，引發震撼。資深媒體人趙少康卻爆料投票前民調，國民黨高層說，罷韓有機會不通過。亦有媒體報導，藍營最終評估罷韓投票約54.5萬，但結果卻是落差高達40萬票，顯示藍營評估嚴重失準。

趙少康日前在《觀點》表示，國民黨有做罷韓民調是說很接近、差不多，罷韓投票前2天，國民黨高層竟跟他說，有機會不通過。資深媒體人邱明玉也在政論節目中指出，起初國民黨計算的數據中，評估支持罷韓的票數恐在55萬到60萬之間，也就是所謂的在「過與不過之間」。

對此，《上報》報導，國民黨評估罷韓投票約54.5萬，不會過關，但開票結果卻是近94萬票，落差幅度高達40萬票，到底國民黨評估出了什麼大問題？首先是藍營內部罷韓民調一直都呈現三成以上，但國民黨解讀錯誤，研判罷韓終將失敗。其次，在韓蓋牌、綠下動員令後，藍營地方觀察農會和基層動向，都樂觀看待罷免結果，掌握輿情嚴重失準，最終吞下這難看的敗戰。

(中時電子報)