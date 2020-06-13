健保署日前訂定8類特材自付差額上限，引發醫界反彈，衛福部長陳時中今邀集醫界代表展開討論會。陳時中表示，此次討論若無共識，將再度邀集醫界討論，希望達到對大家都好的結果。

醫勞盟理事長儲寧瑋認為，雖然健保署有邀請醫學會代表溝通討論，但是醫學會不一定代表大家的意見，理事開會的時候也不一定代表多數人的立場，即便開會了，會員也不一定會知道具體的內容，有必要檢討醫學會的選舉制度。

新光醫院副院長洪子仁表示，隨著醫務本業的獲利衰退，特材的利潤成為了醫院營收的一部份，這次的新制對醫界來說是感覺上的問題。新冠肺炎疫情剛過，營收的一部份就被檢討，情何以堪？特材訂定上限是對的方向，只是收費上限、品項也許還有檢討空間。

督保盟發言人滕西華表示，醫材的價差不適台灣獨有的，與差額給付上限沒有關聯，站在保障民眾的立場，督保盟支持這次的新制，除了民眾受惠，醫師在推薦差額給付時也不需解釋醫院的收費原因，少了道德焦慮。至於醫院的營收問題，這次的8類特材只佔所有特材的3％，醫院要靠這個補損失也不夠。她認為，自付差額上限、分組分類可年年檢討及調整。

此次討論會衛福部原預計開放媒體入場，最終改為不開放，陳時中表示，開不開放各有利弊，有人覺得要公開透明讓大家參與、了解，也有人認為開放入場會失焦點，不容易討論。這次的事件總統特別關心，與醫師退出後援會群組應無關係。至於有學會表示沒有受邀，他則說，若覺得意見沒有表達得很清楚，那就表達的更清楚就好，這次的討論不會一次就解決，若有需要會再邀醫界討論，持續溝通。

(中時 )