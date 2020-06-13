美國C-40軍機近日飛越台灣，大陸央視今天（13日）發表評論文章《當心台海成為挑釁者的葬身地》指出，美軍機飛越台灣，違反國際法和國際關係基本準則，是一起非法行徑和嚴重挑釁事件。戰略學者張競質疑，「到底是違反那條國際法？」他認為陸方的指控茲事體大，呼籲蔡政府應出面澄清。

央視評論以極其侮辱性的字眼警告，美國政客和「台獨」分子不要誤判形勢，不要低估全體中國人民維護國家主權和領土完整的堅強意志和堅定決心，「如果挑釁者一意玩火，當心台海成為你們的葬身地，尤其是甘當美國『舔狗』的民進黨當局。」

此外，大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日在官方微博稱，美軍運輸機飛越台灣一事是「損害中國主權、安全、發展利益，違反國際法和國際關係基本準則，是一起非法行徑和嚴重挑釁事件。我們對此表示強烈不滿和堅決反對」。

中華戰略學會研究員張競受訪時表示，北京針對6月9日美軍C-40軍機過境臺灣，分別由國臺辦與外交部發言表態，儘管主要目標是直指美國，表述本身政治立場與價值取向是無可厚非，但其中遣辭用字卻值得細究，特別是指控美國違反「國際法」，這就要受到嚴格審視，值得追問「到底是違反那條國際法？」

張競指出，讓人不能理解的是，我國外交部與陸委會對此不置一詞，國安團隊對此也缺乏敏感度，當事涉指控美國違反國際法條時，確實是茲事體大，若是不加以確認澄清，搞清楚大陸是否藉此否認我具備國際社會行使主權地位，豈不是坐視北京隨意亂做文章？

張競認為，外交部與陸委會具有多位法政菁英任職，但是向來對於大陸對口機構言語交鋒，不論是首長透過社交軟體，或是發言人公開回應，多半都是意氣式發言和感性操作。「如今對岸搬出國際法條作為指控理由，假若不加以澄清，任職前述兩個部會之法政菁英，連個國際法條官司言語叫陣膽氣都無，不都是要讓人看扁到底嗎？」

張競分析，更讓人無法理解的是，美國國務院內法律菁英充斥，國際法大律師成千上百，居然就沒有任何美國外交官員出面質疑，難道是默認美軍確實是違犯國際法？「這種糊塗吞下得作法，很有可能傷害我在國際社會，依據國際民航規範行使國際法規所授權限地位與資格，美國如此大國強權，怎能如此悶聲不語？」

張競強調，中國大陸在追求民族復興道路前進時，面對國際社會透過正式發言體系，指責他國違犯「國際法」，假若不配套發送外交「照會」(demarche)表達抗議，這亦非大國強權所應有處置模式。畢竟發言人放話是一回事，但若是扯上「國際法」，在法律官司前就不可以含糊帶過亂打迷糊仗，總是要斬釘截鐵把法條說清楚才對。

(中時 )