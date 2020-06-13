繼四月推出好評一級棒的純正日本京都宇治抹茶季後， 路易莎咖啡再度聯手三度贏得日本食品界黃金殿堂級大獎《農林水產大臣賞》與《全國茶審技術競技大會》三屆冠軍、《京都府茶審查技術競技大會》五屆冠軍的日本第一茶匠森田治秀，推出4款「大臣賞冠軍茶匠」系列，包括有煎茶(70元)、焙茶(70元)、焙茶鮮奶茶(80元，以及焙茶冰沙(80元)，黑卡會員獨享88折優惠。

本著職人精神，路易莎唯一指定採用大臣賞冠軍茶匠所監製的京都宇治頂級煎茶/焙茶，強調透過冠軍茶匠超凡的感官品味把關，精心嚴選上等茶葉，精緻加工技術烘焙，以冠軍職人標準細細評估色澤、氣味、風味、與韻味各層面，結合路易莎專業研發團隊，歷經克數、溫度、比例無數地反覆測試，將日本頂級茶品特色，融合台灣消費者喜愛之口味，推出「大臣賞冠軍茶匠 焙茶/煎茶」系列。

路易莎表示，煎茶重甘醇，「大臣賞冠軍茶匠煎茶」是由冠軍茶匠嚴選100%一番極品茶葉混合「有日曬和無日曬的茶葉」，結合細緻巧妙的「淺蒸混深蒸手法」，將煎茶風味提升至猶如玉露等級的甘甜、豐厚口感層次、茶湯呈清雅的鮮綠色，煎茶特有的鮮甜感徹底釋放，茶香清新內斂，回甘生津後韻綿長。

焙茶重香氣，路易莎表示，冠軍茶匠為追求完美風味，特將「茶梗和茶葉分開用不同溫度焙煎」再依比例混合，琥珀色茶湯充滿直火香氣，「大臣賞冠軍茶匠焙茶」喝得到溫暖獨特的濃郁茶香，圓潤甘醇的甜味，尾韻順口清爽。而「大臣賞冠軍茶匠焙茶鮮奶茶」則是將焙茶葉磨成粉，高溫沖煮立馬釋放焙茶溫和茶香，搭配香醇鮮奶，喝起來濃郁滑順帶有「沙沙口感」富有層次。至於「大臣賞冠軍茶匠焙茶冰沙」則是將細緻焙茶粉加入鮮奶調和，淡淡焙煎茶香和奶香化為綿密冰沙，清香、清爽不甜膩，沁涼消暑。

路易莎咖啡指出，4款新飲品列入黑卡2.0消費集點範圍內，並列入Menu搭任一飲品折扣範圍內（瑪芬堡類、蛋堡類折5元；漢堡類、四款磚壓折10元）。路易莎咖啡提醒，優惠不重複，自備環保杯折兩元除外，同時廠區校區特殊簽約門市不適用Menu搭任一飲品折扣（瑪芬堡類、蛋堡類折5元；漢堡類、四款磚壓折10元）。此外，遇本期黑卡〞1飲品+1炊米堡/貝果/漢堡總金額9折」時，飲品88折＋炊米堡/貝果/漢堡9折計算。不適用外送及網路訂餐服務。

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