世界台灣客家聯合會13日在義民廟舉辦立案成立大會，不少成員均出席。（莊旻靜攝）

世界台灣客家聯合會在全球各地凝聚客家意識，13日上午在褒忠亭義民廟舉辦立案成立大會，並選出初任理事長為前立委蔣絜安，客家委員會主委楊長鎮、及會員成員不少人到場共襄盛舉，期望能團結客家族群，再創新局。

世界台灣客家聯合會又簡稱世台客聯，1997年7月在美國德薩斯州達拉斯市成立，並在全球各地均有會員，並輪流在各地舉辦活動，目前總會者則由位於曼谷的、擔任營造公司董事長的章維斌擔任。

為了使世台客聯永續發展，因此該會在經過長期計畫，由第9屆前總會長、律師陳石山代表，依法成立，陳石山致詞時表示，在籌備期間遇上新冠肺炎疫情，不過仍排除萬難，舉辦立案成立大會。

新竹縣長楊文科、立委黃世杰、義民廟董事長林光華等人均到場參與，現場也有數十名會員與會，全程均講客語。楊長鎮致詞時表示，他人生最光榮的事情就是參與2、30年前發生的客家運動，爭取還我母語、發揚本土文化等，與會者也多是當年共同並肩的夥伴，當年大家爭取的訴求，也一步步慢慢實現。

楊文科表示，台灣客家人主要分布於桃、竹、苗及屏東、高雄等地區，為了推廣客語，他也積極鼓勵同仁開口，包含在主管會報中應用等，而桃竹苗等縣市也是客家重點發展區，致力發揚客家文化。

世台客聯遵循已故客家文學巨擘鍾肇政所提倡的「新介客家人精神」，並以母語解放、文化重生、民主參與、奉獻本土為宗旨，現任各地總會長亞洲為彭仲年、大洋洲為葉義深、美洲為鍾振乾、非洲為羅應肇、歐洲為黎萬棠，未來也將與各地總會長，團結海內外客家人，再創新局。

世台客聯歷任總會長為楊貴運博士（洛杉磯）、劉永斌博士（華府）、陳明真博士（舊金山）、徐新宏教授（洛杉磯）、羅能平董事長（台北）、黎萬棠教授（馬德里）、張錦輝總裁（台北）、林敬賢理事長（芝加哥）、陳石山律師（台北）、張永西先生（巴西聖保羅）。

(中時 )