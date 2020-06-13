台北電影節今日舉辦選片指南，策展團隊與全場觀眾合照。（台北電影節提供）

2020台北電影節13日舉辦選片指南，活動現場即加碼宣布驚喜強片，公布今年的神秘場為柯震東、林依晨主演的《打噴嚏》世界首映，本片改編九把刀同名小說，結合格鬥動作場面與熱血浪漫愛情，主打愈挫愈勇的不倒精神，主創團隊包括監製柴智屏、演員柯震東與林依晨等都將出席首映與觀眾見面。

2020台北電影節神秘場《打噴嚏》劇情描述由柯震東飾演的主角義智對林依晨飾演的心心姐姐癡心不移，為了她立志成為「最勇敢」的人，縱使在格鬥場上屢屢挨打卻從不倒下，為愛奮力一搏永不放棄的浪漫熱血精神經典回歸。

2011年《那些年，我們一起追的女孩》於台北電影節世界首映，初次執導筒的九把刀，當時率領青澀的柯震東第一次與觀眾見面，這個舞台等於是兩人的起始點，柯震東之後擔任台北電影節影展大使，主演電影《南方小羊牧場》、《再見瓦城》也曾在此放映，而他今年帶著影迷期待已久的作品《打噴嚏》再度參與台北電影節，連他自己都興奮不已。

林依晨則是上一屆的台北電影節影展大使，私下是個超級影癡的她，今年非常開心可以跟影展觀眾們分享自己主演的電影，更迫不及待要跟大家一起欣賞《打噴嚏》世界首映，感受影展獨有的觀影氣氛。單場早鳥票14日下午1點開賣。

(中時 )