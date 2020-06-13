台北市長柯文哲上任後力推鄰里交通改善計畫，在巷弄內畫設「標線型人行道」，議員潘懷宗質疑，市府3年來標線型人行道畫設多達866條，實體人行道僅新增11處，不但民怨四起，違停罰金估算更高達1.05億元，他批評柯P政績已淪為市府提款機。北市交工處對此回應，人行道畫設都有經調查、溝通，員警在取締前也會先勸導。

至5月底，北市有1588條標線型人行道，近3年增加866條。根據統計，民眾投訴標線型人行道件數，2017年912件、2018年968件、去年1086件，今年至5月底也有371件，投訴內容多為設置疑慮、人行道遭占用及停車空間減少。

潘懷宗表示，標線型人行道最大問題是汽機車容易違停，與實體人行道少了高低差，3年來違停在標線型人型道上的違規汽車就高達9萬9066件、機車2萬8114件，若以最低裁罰金額估算，市庫至少增加1億597萬3800元。

此外，潘懷宗指出，依營建署「市區道路及附屬工程設計標準」規定，道路寬12公尺以上者，應留設人行道空間，有騎樓則可視需求設置，但市府在應該設實體人行道的88處路寬12公尺以上道路，卻仍畫設標線型人行道，3年多來新設實體人行道僅11處。

潘懷宗炮轟，市府狂畫標線型人行道，卻衍生違停或堆放物品亂象，政績已淪為市府提款機。

對此，交工處副處長劉瑞麟回應，標線型人行道滿意度達9成，通常是影響1樓住戶原使用習慣引起抱怨，畫設前都有完成溝通，不會為畫而畫，另員警取締也採取先勸導後開罰，經檢討若標線型人行道改為實體，還需由北市新工處編列預算。

(中時 )