高雄市長補選即將到來，高雄市議員李雅靜今(13日)率先宣布願意承擔使命，代表國民黨參選高雄市長補選，而她也是藍營公開表態的第一人。消息曝光後，引起許多網友討論，有人留言表示，「作為鳳山居民對李雅靜的印象是好的」、「她基層實力不差」。

高雄市長韓國瑜遭到罷免，市長補選將在8月15日舉行，日前傳出國民黨高層近日積極勸進分區立委吳怡玎出馬。然而，今天李雅靜則是率先宣布願意承擔國民黨在高雄市長選戰重要的使命，將帶職參選持續服務選民。

其實李雅靜出生於高雄鳳山，也是中山大學環境工程研究所博士，現任高雄市議會第九選區議員，已歷任3屆議員，她今天也在國民黨議會黨團總召曾俊傑等人陪同下，宣布投入高雄市長補選。

針對李雅靜宣布參選的消息，有網友就在批踢踢貼文寫下，「李雅靜在國民黨鳳山經營算是清新優質了，但在之前立委選舉中，在民進黨大順風下仍不敵宇宙大爆炸許智傑，實在是讓人惋惜」。而其他網友則認為，「女友是鳳山人，完全不同意你的觀點，但是有競爭是好事」、「這咖就國瑜黨了阿，我鳳山人啦」、「加油，希望能多一點人參選」。

(中時電子報)