中華民國運動觀光協會與國立台灣體育運動大學合辦「2020國際運動與觀光研討會」，13、14日兩天在台中市洲際棒球場多功能運動中心舉行；台中市政府運動局副局長鄭隆為說，研討會邀請近百專家學者齊聚一堂，跨界交流，市府將持續完善場館、輔導賽事、培訓人才，合作開發運動觀光產業潛能。
鄭隆為指出，研討會主題多元、內容豐富，除了討論熱門的運動觀光項目，還包括運動旅遊、旅遊網絡行銷、新露營運動及海洋運動發展等；盼透過學術研究結合實務，激發創新思維，開拓台灣運動與觀光學術新視野。
鄭隆為表示，市府重視台中運動發展，每年輔導賽事、完善場館、培訓人才，洲際棒球場陸續辦理世界12強棒球錦標賽等國內外重要賽事，市府還規畫興建台中巨蛋體育館，提供籃球、排球、羽球、網球、五人制足球與技擊類運動場地，滿足國際級運動賽事等多功能需求。
運動局強調，2020台中購物節將在7月盛大登場，推出「天天抽」送大獎，規劃6大主題活動；其中「健康台中，活力十足」呼應研討會主題，透過運動帶動相關產業發展，吸引觀光促進經濟發展，歡迎共襄盛舉。
(中時 )
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