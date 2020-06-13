南投縣仁愛鄉農會2020年台灣高山茶王春茶評鑑活動結果日前出爐，特等獎由梨山茗博茶業陳孟智奪得。縣長林明溱13日出席頒獎典禮，頒發特等獎匾額致賀，他也勉勵茶農再接再厲，強化茶園管理，精進製茶技術，不斷提升南投茶品質，讓南投好茶飄香寰宇。

仁愛鄉農會13日舉辦2020年台灣高山茶王春茶評鑑頒獎典禮，林明溱為特等獎及頭等壹至頭等六等茶農頒獎，立委許淑華、農委會水土保持局南投分局長陳榮俊等都到場致意，並與貴賓們合影留念，場面溫馨熱鬧。

林明溱表示，參加評鑑的茶葉都在海拔1500公尺以上，茶區涵蓋福壽山、大禹嶺、梨山、廬山、翠峰、慈峰、翠巒、華崗、囤原等地。縣府10年來持續辦理南投世界茶業博覽會，打造全台最知名的茶葉展銷平台，建構消費者與茶農面對面銷售管道，今年預計10月登場。

評審主委簡靜華表示，今年高海拔茶區受4月低溫及霜害影響，部分茶芽生長緩慢，加上採摘時程等因素，多數茶菁偏嫩，嫩菁含水量高易有走水不順缺點。在茶農仔細控制下，今年春茶茶湯普遍滋味甘度佳、口感足，香氣雖略低於往年，仍能維持水準，整體淘汰45％。

2020年台灣高山茶王春茶評鑑除特等獎外，入選的還包括頭等壹至頭等六及頭等獎等11名，金獎31名，銀獎43名，優良獎200名。

(中時 )