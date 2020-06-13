峨眉鄉農會為了吸引遊客，結合農會、休閒農業區，串起產業連結，規畫精選小農深度旅遊行程。（峨眉鄉農會提供／莊旻靜新竹傳真）

隨著國內疫情趨緩，民眾開始走出家門，新竹縣峨眉鄉為東方美人茶著名產地，為了搶攻旅遊商機，峨眉鄉農會結合在地休閒農場、商家、租車業者，推出深度旅遊體驗，邀請民眾前往欣賞峨眉之美，並認識在地，在山林之間舒緩身心壓力。

峨眉鄉農會為了吸引遊客，與新竹縣政府、e-go台灣租車旅遊集團合作，結合農會、休閒農業區，串起產業連結，規畫精選小農深度旅遊行程，行程包含遊客DIY仙草凍、穿越時空到東安古橋、置身浪漫雪桐花、峨眉天主堂、峨眉鄉農會、十二寮休閒農業區體驗農村景色等。

峨眉鄉農會表示，受到新冠肺炎疫情影響，國內觀光旅遊受到重創，各商店營收減少2到3成以上，自由行旅客下降6成，團體旅遊更稅減8成，仰賴觀光旅遊人潮的店家，都面臨空前難關。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，行政院農業委員會的250元的農業體驗券即將推動，農會也會結合旅遊業、當地休閒農場、伴手禮商家、遊艇業者等，推出優惠行程，民眾參加，就有機會獲得一罐價值 500元的東方美人茶伴手禮。

新竹縣政府府交通旅遊處已推出「安心認證旅宿」，透過認證機制，呼籲業者持續清潔、消毒等防疫，也輔導老街、商圈取得安心旅遊標章認證，藉此吸引遊客前往，復甦商機。

新竹縣政府也媒合旅宿業、5大休閒農業區，共同推出新竹縣多元特色安心旅遊，近期將推出旅行業踩線團，以親近大自然、享受田園風光等方向，帶領民眾深度認識新竹縣之美。

(中時 )