桃園市12日舉行了一場「新住民包粽子義賣公益活動」，邀請內政部長徐國勇本赴現場參與，也與新銳女團「怪怪系女孩MeetU」、「星火SPARQ」等藝人一起包粽子，徐國勇部長展現叫賣功力，現場將近400顆越南四方粽義賣一空，收入將由桃園市新住民慈善關懷協會用來協助無法返國移工暫時安置，及未來購買返鄉機票等使用。

（沐水堂文創提供）

徐國勇部長感謝桃園市新住民慈善關懷協會理事長陳氏花，她常幫助經濟較困苦的新住民，還自行租屋設置移工中途之家，供傷病等待返國的移工有個暫時安置處所，協助移工返回母國，經費皆由陳理事長及熱心的新住民姊妹捐助，長期無私奉獻照顧移工，善行義舉令人感佩。

內政部長徐國勇（右起）、台智水董事長吳厚德、沐水堂文創執行長毛振銘。（沐水堂文創提供）

助新住民移工 企業傾囊相助

ㄧ見國際科技股份有限公司總裁陳瑞文標下徐國勇親手包的粽子外，現場的粽子更被台灣智慧淨水股份有限公司董事長吳厚德、依德科技行銷總監周少媛、桃園家禾法拍屋等公司及現場來賓搶購一空。沐水堂文創公司執行長毛振銘帶領旗下藝人前來表演，並贊助整場活動硬體，低調表示「能做的真的不多，其實有更多善心人士一直幫助新住民及移工。」

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現場部長徐國勇和新住民朋友一起包越南粽及義賣外，包括移民署長邱豐光、藝人MeetU、SPARQ等也都一同參與，場面熱鬧溫馨，又兼具異國風情。

自行到案專案至本月30日

移民署提醒，擴大自行到案專案時間只到30日止，呼籲逾期外來人口把握這次專案，自行到移民署各縣市專勤隊報到，專案期間到案人士享有不收容、不管制及低罰鍰的優惠措施，過了專案期間需一切依照既有規定，無法再享優惠措施。相關資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線，或勞動部「1955」專線洽詢。

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MeetU強勢進攻2020年歌壇。（沐水堂文創提供）

SPARQ三姝各懷絕技。（沐水堂文創提供）

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