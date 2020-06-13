台中市第一警分局員警李柏翰在4月底接獲通報，到場處理車禍事件，發生車禍的紀姓婦人竟崩潰哭求警察先讓她離開到醫院見病危的丈夫最後一面，她保證「一定會回來」！李景聽聞後立即開警車載紀婦到醫院完成這樁心願。紀婦日前寄信到警局致謝，稱讚李「真不愧是人民的保姆」。

「可以讓我先走嗎？我一定會回來，求求你」當事人紀婦突然情緒崩潰，向處理車禍的員警李柏翰要求要先離去，李還要懷疑紀婦是不是要趁機溜走。紀婦哭訴說，她騎機車載女兒出門要前往探望生病的丈夫，在路上卻不小心與路人發生車禍，她剛接到醫院病危通知，要立刻趕往醫院見丈夫最後一面。

李柏翰立即加快處理，紀婦哭著連連道謝，並牽起她的機車要趕往醫院，李柏翰擔心她的安全，向婦人說「不要擔心，我載妳去，一定平安把妳送到醫院」，李柏翰開車送紀婦到醫院，還頻頻叮嚀她不要慌張，讓紀婦感動萬分。

紀婦如願見到先生最後一面，相當感謝警方協助，日前寄感謝信到一分局，稱讚李柏翰「真不愧是人民的保姆」。對此，李柏翰表示，他頭一次遇到這種狀況，當下也沒想太多，當下只想趕快協助婦人到醫院，能幫助民眾，他也覺得很欣慰。

(中時 )