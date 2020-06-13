6月1日口罩禁令解除後各大通路、電商平台開始了口罩大戰，量販店家樂福繼7日開賣首批MIT醫療口罩，宣布周日（14日）將再度開賣。總計有12萬片醫用口罩在全台68家量販店內販售，每人限購1盒。

家樂福表示，第二波醫療口罩，將在周日（14日）於各店開始販售。總計有12萬片的MIT製「康乃馨醫療口罩（白色）」，一盒50入，售價300元（1片6元）。共有2400盒口罩分配至全台68間量販店，每人限買1盒，至於詳細開賣時間則依各店公告。

(中時電子報)