6月1日口罩禁令解除後各大通路、電商平台開始了口罩大戰，量販店家樂福繼7日開賣首批MIT醫療口罩，宣布周日（14日）將再度開賣。總計有12萬片醫用口罩在全台68家量販店內販售，每人限購1盒。
家樂福表示，第二波醫療口罩，將在周日（14日）於各店開始販售。總計有12萬片的MIT製「康乃馨醫療口罩（白色）」，一盒50入，售價300元（1片6元）。共有2400盒口罩分配至全台68間量販店，每人限買1盒，至於詳細開賣時間則依各店公告。
(中時電子報)
6月1日口罩禁令解除後各大通路、電商平台開始了口罩大戰，量販店家樂福繼7日開賣首批MIT醫療口罩，宣布周日（14日）將再度開賣。總計有12萬片醫用口罩在全台68家量販店內販售，每人限購1盒。
家樂福表示，第二波醫療口罩，將在周日（14日）於各店開始販售。總計有12萬片的MIT製「康乃馨醫療口罩（白色）」，一盒50入，售價300元（1片6元）。共有2400盒口罩分配至全台68間量販店，每人限買1盒，至於詳細開賣時間則依各店公告。
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