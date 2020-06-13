衛生福利部健康保險署日前推出自付差額醫材新制，引起輿論譁然，醫界也群起抵制，此事還一度驚動蔡總統。健保署雖澄清事前有和各界溝通，但遭沒被邀請出席的專科醫學會打臉，醫勞盟也在臉書三問健保署，並要求副署長蔡淑鈴應負起責任。

醫勞盟在臉書上指出，被問到事前是否有跟各界溝通，健保署回答「有」，但是被砍的專科醫學會出面證實：「根本沒有獲邀出席！」醫勞盟痛批健保署，程序不正義，實質不正義，且此舉嚴重違反行政程序與倫理決策，決策荒謬錯誤百出謊話連篇，不只欺騙部長，激怒民心，還震動總統府，並質疑「蔡總統與行政院說的好好溝通協調在哪裡?」

醫勞盟還對健保署提出三個問題：

1. 部長從頭到尾知情嗎？

2. 健保署要不要負責?

3. 蔡副署長該不該下台負責?

並主張，至少蔡淑鈴副署長要出面道歉，撤職下台，負起責任！

網友們也留言回應，「有跟各界溝通個屁」、「雖然跟某人連在一起的事情常常走鐘，但絕不該允許屆時只用某人下台來推託卸責」、「時中的黑手說也要請他負起責任，以他的智慧講出來這種黑手說的話，不需要幫他找台階」、「怎麼不貼陳時中照片？首長掛保證沒問題」。

(中時電子報)