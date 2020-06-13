田中圭片場防疫模樣曝光。（摘自官方推特）

受到新冠肺炎疫情影響，日本春季檔連續劇大多變成夏季檔，石原聰美領銜主演的《默默奉獻的灰姑娘藥師》終於確定於7月16日開播，她也成為日劇史上第一位飾演藥劑師角色，對於能演出這個默默付出、不可或缺的角色，她表示：「希望能讓更多人知道藥劑師的工作重要性。」

曾在2006年演過護士的石原聰美，這回飾演有8年經驗的醫院藥劑師葵綠，秉持「藥物會關係到患者往後的生活，所以對藥劑師來說，了解患者的狀況非常重要」的信念，劇中其他演員陣容也是一時之選，還有西野七瀨、田中圭、清原翔等人氣演員共同演出。

另該劇官方推特也貼上石原聰美、西野七瀨等演員在休息時頭戴防護透明面罩的照片，顯見劇組的防疫措施做的相當嚴密，而因為《大叔的愛》爆紅的田中圭則出現一張他睡倒在拍戲現場椅子的照片，讓網友眼冒愛心喊：「這睡臉也太可愛了吧！」

在近年吹起醫院劇熱潮中，富士電視台勇敢挑戰相關主題，劇情講述一群為了患者「在背後默默奉獻」努力奮鬥的醫院藥劑師們，交織出一部充滿人性的戲劇。該劇自8月1日起，每周六晚間10點於WAKUWAKU JAPAN首播、周日晚間9點重播。

(中時 )