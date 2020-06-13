高雄市長韓國瑜罷免案通過後，中選會日前公告8月15日將進行高雄市長補選，國民黨繼高雄市議員李雅靜12日宣布，將爭取參加高雄市長補選後，曾輔選馬英九、黃俊英及楊秋興的曾尹儷13日也表態爭取為國民黨披戰袍，她說，國民黨應有新面孔、新論述，才有機會開創新局。

曾尹儷表示，在罷韓過程她都深入造勢場合觀察，看到很多中產階級及上班族，許多都是非常理性的選民站出來，讓她很憂心國民黨似乎沒看見高雄真實的一面，才會做出錯誤的一些評估及決定。

她說，當罷韓成定局後，認為國民黨在高雄的耕耘真的不太了解高雄民情，對於罷韓最後的策略，都是違背民心的因應做法，撇開政黨的操作，她希望用她的表態參選，能夠讓國民黨焦點放回能夠如何接近民意，了解民意，用同理心來打場補選，而不是在站在政黨立場，如果不這麼做，很難再將失去的民心及信任補救回來，因此希望自己的表態參選，讓黨中央能夠重視，唯有改變外界對國民黨只有權貴能參政的政富二代參政文化，希望開放給一般平民可以參政的改變，才可以拉近跟民眾的距離。

曾尹儷強調，國民黨不了解韓市長當選3個月後就宣布參選總統的決定，已經在高雄埋下很深的成見，這結國民黨及韓國瑜都沒有去打開，導致與高雄市民越結越深，一直到罷韓成定局，仍然沒有回到問題點去檢討，不檢討為何民意會用這麼高票來罷掉韓市長，而卻一直著重政績上，但民眾已經不在乎政績好壞，這問題就出在黨中央及韓市長沒有跟民意溝通，因此如果補選沒有調整方向，敞開心胸與民意對話，也不會有好結果。

曾尹儷指出自己最大優勢是從基層努力做起，在黨內雖是小螺絲釘角色，但她長期人在美國，在美國黨分部當了常委，也舉辦很多年輕人活動，試著跟海外留學生拉近和國民黨的距離，這樣努力下，很多人願意再給國民黨機會，也來參加活動。

她也強調，她因從基層出身，比較能夠掌握在地的民心民意，可以直接與簡易的語言跟民眾對話，我想用過去跟年輕人接觸的經驗，以及了解生活百態和民間困苦，出來論述政見，會是比較容易被接受認同的。

她也坦承，2010年曾經擔任楊秋興發言人會對她補選造成影響，這也將成她最大劣勢，楊秋興後來成了國民黨員，在這次罷韓也有糾紛，但她本身並非楊秋興的團隊，只有那一仗，她是用自己理念去幫一個無黨籍的人參選市長，她也很驕傲打了第二名。

在李雅靜出來表態後，她認為時機成熟，因此表態參選，也讓黨中央能夠知道高雄的生態。

現任高雄科技大學專案助理研究員的曾尹儷，是美國喬治梅森大學經濟法律、國際貿易政策雙碩士、美國巴爾的大學公共事務學院公共管理博士；曾參與2000年、2008年總統大選國民黨南部競選總部事務及1998年、2006年國民黨高雄市長選舉文宣事務，曾在美國、日本等企業任職；2006年擔任國民黨高雄市長候選人黃俊英國際媒體發言人、2010任楊秋興競選團隊發言人。

(中時 )