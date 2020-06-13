擁有保加利亞、加拿大雙重國籍的崔奇夫摘下菁英男子組冠軍，女友艾歐娜也拿女子組第3。(中華民國自行車騎士協會提供)

2020陽明山自行車登山王挑戰13日登場，劍指今年台灣KOM冠軍的擁有加拿大、保加利亞雙重國籍崔奇夫(Christian Trenchev)在菁英組稱王，女友艾歐娜(Ioana Mararu)也摘女子組銅牌，女子組由蔡雅羽封后，拍過多支廣告、也演過戲的正妹宋城希也成功完成挑戰。

這項由交通部觀光局、台北市政府、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處指導，中華民國自行車騎士協會、中華奧會全民運動委員會主辦的活動，計有500位車友參加，一起為交通部觀光局推廣的「脊樑山脈旅遊年」拉開帷幕，

出發點在交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，經台2線北海岸公路→金山→台2甲線陽金公路→陽明山小觀音停車場。總長37公里，起、終點的海拔落差為815公尺。

這項活動也吸引了44位在台外籍人士參加，包括葡萄牙1位、菲律賓11位、日本9位、美國7位、西班牙1位、保加利亞1位、加拿大3位、香港2位、印度1位、英國3位、瑞士2位、丹麥1位、韓國1位、納米比亞1位。

經過一番激戰，菁英男子組由在保加利亞出生，擁有保加利亞和加拿大雙重國籍的崔奇夫，以1小時09分16秒43封王，彭源堂1小時11分10秒60第2，CUBER TAIWAN選手吳沂璋1小時11分13秒45第3。

菁英女子組冠軍南寶樹脂隊蔡雅羽1小時18分16秒62，Liv宜蘭女子隊陳姿吟1小時18分33秒05第2，加拿大艾歐娜1小時19分47秒81第3。

(中時 )