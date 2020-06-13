彰美獅子會已經連續7年發起「童心鞋力」活動，今年共贈出50雙優質好鞋，以實際行動關懷芬園地區的弱勢家庭自強學生。（溫芝樺服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰美獅子會已經連續7年發起「童心鞋力」活動，今年共贈出50雙優質好鞋，以實際行動關懷芬園地區的弱勢家庭自強學生。（溫芝樺服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰美獅子會已經連續7年發起「童心鞋力」活動，今年共贈出50雙優質好鞋，以實際行動關懷芬園地區的弱勢家庭自強學生。（溫芝樺服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

對於困苦家庭的孩子而言，一雙新的運動鞋，對孩子而言是多麼的奢求，彰美獅子會已經連續7年發起「童心鞋力」活動，今年共贈出50雙優質好鞋，以實際行動關懷芬園地區的弱勢家庭自強學生，希望獲得新鞋的小朋友要用力的踩、努力的踏、勇敢的往前跑，跑出正面的能量，同時未來有能力時，也能奉獻社會。

彰美獅子會會長陳杰說，贈鞋7年前由前會長鄭敬議發起，贈鞋代表著一步一腳印的精神，希望孩子穿最上好鞋，能夠跑的快、跳的遠，充滿活力，充滿自信，今年受到疫情影響

，不少企業及員工都受到影響，而芬園鄉在彰化也屬較為偏鄉，經濟產業較少，因此買一雙新鞋對孩子來說相當困難，而成長中的孩子，精力旺盛、愛跑跳，鞋子磨損率也相對較高。

為此，彰美獅子會連續7年辦理贈鞋活動，為孩子打氣，期待孩子未來有能力的時候，也可以幫助更多的人，傳遞感恩回饋的善心，也非常感謝彰化家樂福與溫芝樺議員一起響應

。

縣議員温芝樺表示，自己走訪芬園鄉各校時，聽到學校反映偏鄉的資源較為不足，因此極力的向縣府爭取資源，也透過民間社團的力量，與彰美獅子會合作，讓孩子感受有更多人關愛他們，送給孩子一雙鞋子，這不僅是穿在腳底，更是一個溫暖在心裡的具體行動。

家樂福彰化店店長陳晉熙說到，公司秉持取之於社會，用之於社會心態，給予折扣以實際行動相挺彰美獅子會，讓孩子穿著好鞋，展開暑假迎接新學期，期待小朋友踏實走出屬於自己的未來，同時未來有能力時，也能奉獻社會，讓愛深耕綿延，家樂福也會持續關心彰化的各個角落，讓家家平安又幸福。

(中時 )