健保署日前訂定8類特材自付差額上限，引發醫界反彈，衛福部長陳時中今召集醫界代表進行討論，不開放媒體入場。醫勞盟在場進行直播，會議中遭其他與會者反對，最終喊卡，改為錄音、逐字紀錄。

陳時中今邀請各醫院、學會代表、民間團體等就健保自付差額議題進行討論，原打算採取公開透明方式，開放媒體入場，最後改為閉門會議。醫勞盟在場直播，網友也紛紛聚集，緊追新制進展。

網友認為，會議應該公開透明，採取閉門的形式根本心虛，也有人在留言區給醫界打氣，希望早日達到共識。另有人揶揄政府官員講幹話，給醫界代表摸頭。

會議進行到一半時，衛福部發現醫勞盟開了直播。陳時中表示，他對於直播沒什麼意見，但不要說是摸頭會議，這是討論會議，希望可以藉由充分討論達到更進步的情況。醫勞盟代表則說，若不直播，希望可以全程錄音、打逐字稿，供與會者參考，回去之後也會對學會有所交代。陳時中詢問在場與會者意見，有幾位與會者反對直播，隨即答應醫勞盟的建議，醫勞盟也停止直播。

(中時 )