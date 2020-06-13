內政部長徐國勇（左六）廣邀友人認購魚池紅茶，至善園免費教學公益平台發起人楊岳修（左五）現場認購60萬元茶葉，轉贈內政部所屬機關。（魚池鄉農會提供／王文吉台中傳真）

南投縣魚池鄉農會日前號召茶農捐贈13萬個紅茶包，感謝移民、警政、消防等內政部所屬機關。內政部長徐國勇13日到南投致謝，針對大甲媽遶境肢體衝突，他表示，進香拜拜要維持平和，暴力對神明不禮貌，雖是臨時發生，但仍不應該，他獲知即指示「依法處理」。

徐國勇13日專程到魚池鄉農會，致贈感謝狀給茶農，並擔任觀光大使，邀請各地民眾到日月潭旅遊、購買魚池月潭紅茶，幫助茶農活絡經濟。徐國勇也廣邀友人認購魚池紅茶，至善園免費教學公益平台發起人楊岳修率先響應，現場認購60萬元茶葉，轉贈內政部所屬機關。

對於今年大甲媽遶境首起肢體衝突，徐國勇受訪表示，進香拜拜要維持平和態度，才是尊敬神明，很遺憾發生這件小衝突，警察機關第一時間回報，他的指示很簡單，就是依法處理，「該怎麼辦，就怎麼辦」！

徐國勇說，今年大甲媽祖遶境，希望信徒保持防疫距離，「不稜轎腳，不摸神轎」這是對神明的尊敬；徐國勇再次強調，絕不容許搶轎等暴力行為，刑法第149條、150條已修正通過，聚眾鬥毆可依刑法妨害秩序罪法辦。

媒體追問遶境衝突發生在意料之外的地方，是否需要調整警力部署？徐國勇回應，這起衝突可能是因為人多推擠，意外導致暴力相向，雖是臨時發生，但仍不應該；暴力行為對神明不禮貌，褻瀆神明更是得不到庇佑，呼籲信眾用平和與尊敬態度迎接媽祖聖駕。

(中時 )