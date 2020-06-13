江蘇省昆山市2020年第二期台企沙龍12日舉行，昆山深化兩岸產業合作試驗區推進辦公室副主任林利劍在會中指出，1月至4月，該市新批台資企業51家，增資項目19個，新增投資總額12.3億美元，年增273.5％。此外，新增註冊資本5億美元，年增223.9％。

新華社報導，2月至5月，昆山累計為1,895家台資企業減免社保費達人民幣（下同）5.9億元，為1,174家台資企業先行兌現2020年穩崗返還金3,357萬元。

林利劍表示，1至4月，昆山確認20家台資企業可享受稅前扣除，為企業節約成本200多萬元。14家台資企業享受增值稅免稅政策，免稅銷售額1,619萬元，免稅額97.9萬元。7家台資企業享受延期繳稅政策，延期繳納稅款1,318萬元。 昆山還推出「促量促增」獎補政策，對利潤再投資逾3,000萬元的台資企業實施現金激勵，目前已輔導兩家台企申報獎勵資金180萬元。落實境外投資者以分配利潤直接投資，暫不徵收預提所得稅政策規定，為7家台資企業落實再投資遞延納稅優惠4,780萬元。

(工商 )