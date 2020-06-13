在中美關係緊張之際，中國人民銀行會同銀保監會審查通過美國運通（American Express）旗下連通（杭州）技術服務有限公司（簡稱連通公司）提交的銀行卡清算機構開業申請，並向其核發銀行卡清算業務許可證。

陸媒金融界13日報導，連通公司是美國運通在大陸境內發起設立的合資公司，獲得許可後，可在大陸境內拓展成員機構、授權發行和受理「美國運通」品牌的銀行卡。按照相關規定，連通公司應在取得銀行卡清算業務許可證之日起6個月內，正式開辦銀行卡清算業務。

報導稱，此舉是大陸擴大金融業對外開放、深化金融供給側改革的具體措施，有利於提高大陸支付清算服務水準和人民幣國際化，為金融消費者提供多元化和差異化的支付服務。

下一步，人行將繼續遵循公開、公平、公正的原則，依法有序推進銀行卡市場准入工作，並持續完善准入後全流程監管體系，在開放的同時確實維護金融穩定。

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