政府將發放的「振興三倍券」議題持續在各大飯店陸續加碼發酵，飯店業者陸續釋出超值的搭配活動，以淡水福容大飯店為例，3000元的振興三倍券與1000元的安心旅遊補助可一起使用，等於房客平日可免費入住這座「全台最美飯店」。

淡水福容大飯店。（業者提供）

淡水福容大飯店更加碼祭出多項好康，包含平日持3000元振興三倍券住宿，加價999元可入住市景房，加價1999元則能升級住進海景房，並附贈雙人法式甜點午茶；平假日持1000元以上振興券預訂任一福容官網住房專案，每房再送淡海輕軌Day Pass雙人券、藍色公路單程雙人船票或情人塔雙人券的好禮3選1。

餐飲也有優惠，平假日持振興券1000元消費，就可享雙人休閒設施，包含絕美泳池、健身房、三溫暖等，並加贈雙人英式下午茶；平假日持振興券1000元至阿基師觀海茶樓消費，則贈送招牌港式絲襪奶茶2杯。此外，預訂任一官網住房專案，使用自由行安心旅遊1000元補助，平日入住則加贈館內消費抵用券500元。

新竹英迪格酒店客房。（業者提供）

洲際酒店集團旗下在台3家英迪格酒店首度齊發餐飲或住宿優惠。其中台北大直英迪格酒店住宿最划算，7月15日起至8月31日止，不論平假日，於酒店官網預訂每日3500元起的最優惠房型，若使用振興三倍券加價500元，即可多續住1晚或1次入住2間房同樣房價之房型。

另外，3家飯店也在6月8日至8月15日期間推出放大點數的活動，旅客前往全台英迪格酒店官網或APP預訂8月31日前住房，選擇任1房型的最優惠房價，若以100元振興三倍券支付，就可加購原本消費得滿9000元才有的IHG優悅會3000積分，累積IHG優悅會積分可換取全球5900間IHG酒店免費住宿、航空公司里程、知名品牌商品（如Apple Watch）等。

雲品溫泉酒店豪華湖景套房。（業者提供）

雲朗觀光則自7月15日至9月30日推出振興三倍券加碼活動，等同可享受三倍變五倍的優惠，活動期間透過雲朗觀光旗下君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義的官網或電話訂房，憑政府發出的紙本振興三倍券、信用卡，於飯店內住宿消費滿1500元就贈1000元「雲朗振興券」，消費滿3000元贈2000元「雲朗振興券」，相當於民眾花1000元、政府出2000元，雲朗再加碼2000元，讓1000元變5000元。「雲朗振興券」可於下次入住時抵用房費，使用期限為至今年年底，最少一次可折抵500元，最多一次可折抵2000元。

台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」祭出搭配振興三倍券的餐飲優惠。（業者提供）

台北國泰萬怡酒店也有振興三倍券加碼優惠，飯店內吃到飽餐廳「MJ Kitchen」平日午餐4人同行原價4752元，7月15日起4人同行若使用3000元振興三倍券即可免補差價享用餐點，等於現省1752元；此外，為讓振興提前有感，餐廳搶先在6月16日至7月14日讓消費者以現金或信用卡消費也能享有相同優惠，2人同行平日午餐1500元、平日晚餐和假日1750元，相當於63折。

(中時 )