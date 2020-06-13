鄭高友娜一邊訪談一邊將對方的臉部線條畫下。（台北當代館提供）

鄭高友娜的《即時畫像：對話》色彩繽紛，並將繪畫轉變為裝置作品。（台北當代館提供）

疫情讓人們減少了社交互動，然而以往看似靜態、被動、單向交流的藝術作品，卻發展得更見互動性，由台灣新銳策展人蔡家榛策畫的《將日常碎片譜成詩》，邀請韓國藝術家鄭高友娜與朴慶鐘展出，展示繪畫作品也能與觀眾更多元、互動對話，也透過藝術家的凝視，讓日常生活的眾生相也能成為藝術性的敘事場景。

《將日常碎片譜成詩》目前正在台北當代藝術館展出，蔡家榛介紹，朴慶鐘的個人風格則往往自稱是色彩鮮麗的奇想世界，而《標籤人／Tagman》系列的圖像更展現藝術家快速繪寫的功力，他以水性筆簡單勾勒日常街頭的人事物景象，線條雖然簡約但精準地捕捉了人物的表情、神韻，再將畫在紙版上完成的作品裁切成約9公分乘4公分的小卡，並以標籤器具釘滿於連帽衣褲上，藝術家穿戴好一身後行走於鬧區街上，讓人抽拿身上的標籤。

朴慶鐘以他自嘲的這身「雪怪」裝扮，以取材自街頭的眾生相標籤，再與其他街頭眾生交流互動，民眾可以任意挑選撕下有感覺的標籤帶走，猶如在社群媒體中每個瞬間都被用戶捕捉並貼上標籤、上傳到虛擬的網絡中，原本習慣以分享或按讚的行為模式，轉化成面對面的交流回饋模式，重新感受人與人之間更具溫度的互動連結。

鄭高友娜的繪畫作品多以日常生活一隅為題，如洗車停車場、暗夜中微亮的窗台等，畫風寫實。然而她的《即時畫像／Live portraits》系列展現截然不同的風格，藝術家先請人與她一對一談話象，同時以攝影機攝錄參與者的臉並投影到牆面上，牆面上裝置一面透明壓克力片，藝術家便在對話中同步在牆面上速寫對談者的臉龐線條。

鄭高友娜將畫有諸多對談者臉部線條的壓克力片，最後裝置在一起而成為大型裝置，且多使用未經調色的壓克力原色，使得繪製臉龐的繽紛線條層層疊疊，仿若開出一朵燦爛的花，使這件色彩明亮的作品彷彿層層綻放的敘事之花。

(旺報 )