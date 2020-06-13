強強滾今（13）日直播中表示，罷免是憲法賦予我們的權利，行使罷免就是尊重法律，全國都發起罷免，不管過不過，大家一起來！敢就一起來，找當地議員立委一起來！

強強滾指出，綠營會覺得，他們的江山被韓國瑜拿走了，他們會害怕，所以發起罷免韓國瑜，所有資源投入到罷韓，但綠營都說跟他們沒關係，但最後還是去投票罷韓，幾乎投入全國力量罷韓。

強強滾認為，因為支持韓國瑜的人不團結，很多人是「蹭韓」，因為有韓國瑜才有聲量，現在很多媒體都倒向綠營，不可能說韓國瑜好話，就像老虎獅子如果落單，就會被一群動物咬死一樣。

強強滾說，韓國瑜被人糟蹋成這樣！議長也冤死，他有2個建議：

罷免韓國瑜有公平公正嗎？疫情發展到現在，從口罩到振興，都亂糟糟，大家要記住喔！不管是紓困或是振興，錢是我們大家的，不是綠營的！所以要記住，民進黨不倒，台灣不會好！但支持韓國瑜的人不團結，很多人都蹭韓，被民進黨看出來，尤其國家機器對付韓國瑜一個人。

另外，議長之死都被媒體操作成賭博，還被消遣，這種媒體！現在樣等死嗎？不是，今天要把悲憤化作力量，若是看不過去，有良心，看到對手吃相難看，全台灣各縣市，全國罷起來，敢不敢？敢就來啊！這是我們的權利！過去支持韓國瑜，現在要開始連署罷免！第一階段、第二階段很簡單，到第三階段比較難 ！現在要全國罷起來，敢不敢！要像村長詹江村議員出征王皓宇一樣！

強強滾強調，罷免是憲法賦予我們的權利，罷免就是尊重法律，全國都發起罷免，不管過不過，大家一起來！敢就一起來，找當地議員立委一起來！

(中時電子報)